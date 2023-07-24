В Стамбуле зафиксирована рекордная жара

В Стамбуле была зафиксирована рекордная температура, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно данным на официальном сайте Главного управления метеорологии, Шиле стал районом, где в 14.50 была зафиксирована самая высокая температура, она достигла 43,4 градуса. В Чекмекёе температура составила 41,7 градуса, в Эйюпсултане - 40,4 градуса.

Согласно метеорологическим данным, самая высокая температура, измеренная до сих пор в Стамбуле и принятая в качестве рекорда, была зафиксирована 13 июля 2000 года и составила 40,6 градуса.