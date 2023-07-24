Азербайджанская диаспора о минном терроре Армении

Минный террор, совершаемый Арменией против нашей страны, приводит к гибели или ранению военнослужащих и гражданских лиц, а также затягивает процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев к родным очагам, препятствует осуществляемой в регионе работе по восстановлению и реконструкции.

Закладка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отказ в предоставлении достоверных карт заминированных территорий служат открытой демонстрацией Арменией неуважения к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права.

Aзербайджанские диаспорские организации призывают международную общественность оказать на Армению серьезное давление для предоставления ею нашей стране достоверных карт заминированных участков и взаимодействия с международными организациями по борьбе с минной угрозой, такими как Служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС), обеспечить Азербайджан технической помощью и практикой разминирования”.

Заявление направлено главам государств и правительств, парламентам более 50 стран и международным организациям.

Отметим, что в последние годы в деятельности азербайджанских диаспорских организаций ощущается оживление, единство и координация. Практические результаты этой деятельности, наглядно проявились как после товузских боев, во время Отечественной войны, так и в период пандемии. Кроме того, сразу после подрыва журналистов на мине в Кельбаджаре, провокации, совершенной Арменией 12 сентября 2022 года на государственной границе с Азербайджаном, обнаружения массовых захоронений в селе Эдилли Ходжавендского района, акции, проведенной экоактивистами на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских территориях, где временно размещается российский миротворческий контингент, террористического нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, захвата Арменией в плен двух наших солдат, строительства этим государством крупного металлургического завода на границе с Нахчыванской АР и других происшествий активисты азербайджанской диаспоры направили главам государств и правительств, общественно-политическим деятелям стран, в которых проживают, сотни обращений и заявлений.