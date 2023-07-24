Большинство лидеров Африки к Путину не приехали. Кремль обвиняет Запад

Небольшое число глав государств на форуме Россия-Африка стало результатом «наглого вмешательства» США, Франции и других государств, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в форуме», — рассказал Песков на брифинге, которого цитируют российские СМИ.

По словам Пескова, вмешательство Запада является «совершенно возмутительным» фактом, который, впрочем, «никоим образом не помешает проведению саммита». Мероприятие, стартующее 27 июля в Санкт-Петербурге, будет очень насыщенным и продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Из 54 стран Африки лишь 17 отправили на саммит делегации с участием глав государств, еще 10 прислали премьер-министров. Это вдвое меньше, чем на аналогичном форуме 2019 года, где на высшем уровне были представлены 45 африканских стран. Пять государств отказались от участия в саммите вовсе, половина делегировала участие чиновников второго ранга: 17 стран представляют вице-премьеры и министры, пять — просто послы.

По словам Ушакова, Путин лично планирует встретиться с каждым из лидеров африканских государств. У него запланированы переговоры с президентами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго. 28 июля Путин выступит с большой речью, в которой расскажет о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств, рассказал Ушаков.