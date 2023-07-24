За что задержали активиста Партии Народного фронта?

По словам сотрудника пресс-службы МВД Анара Гафарова, Алиев Эльхан (1982 г.р.), Алиев Юсиф (1977 г.р.) и Ахундов Вафадар (1970 г.р.), «злоупотребив доверием гражданина», продали ему по поддельным документам земельный участок в поселке Нардаран площадью 0,14 га за 57 000 манатов. На основе поступившего обращения сотрудники полиции задержали всех трех указанных лиц. В следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции открыто уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере), 320.1 (незаконное изготовление документа, наделяющего правами) и 320.2 (умышленное использование фальшивых документов) УК Азербайджана. Они задержаны и переданы следствию в качестве подозреваемых.

По словам представителя МВД, «распространение Э.Алиевым в соцсетях видео вызвано стремлением застраховать свои незаконные действия и не отражает действительности».

Э.Алиев перед задержанием распространил в Facebook видео, в котором сообщил, что незнакомый ему человек несколько дней просил его помочь в покупке дачного дома. Э.Алиев хотя в прошлом занимался риэлтерской деятельностью, но в последнее время перестал работать в этой сфере. Тем не менее, Э.Алиев показал обратившемуся к нему лицу несколько домов.

«Он от меня не отстает. Вот уже десять дней просит, чтобы я ему подыскал дом или дачный дом. Я и сегодня показал ему дом, но и этот вариант не понравился ему. Все это вызывает у меня подозрение. Сейчас иду на встречу с ним, не знаю - провокация власти это или еще что-то», - сказал Э.Алиев.