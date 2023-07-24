Армения еще раз сказала ОДКБ «нет»
Армения не примет участия в учениях спасателей стран ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.
«Сообщаем, что, исходя из профессиональной загруженности, участие сотрудников Спасательной службы МВД Армении в проходящих 1-6 сентября специальных учениях «Скала-2023» не планируется», — говорится в сообщении.
Спецучения «Скала-2023» пройдут в Беларуси. Тема учения: ликвидация последствий радиационной аварии.
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