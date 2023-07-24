Полад Бюльбюльоглу попрощался с послом Турции

Посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса Полад Бюльбюльоглу в среду, 26 июля, принял посла Турции в России Мехмета Самсара в связи с завершением его дипломатической деятельности в Москве.

Согласно сообщению посольства Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Турцией, эффективным сотрудничеством между диппредставительствами двух государств в зарубежных странах, в том числе между посольствами в России. Также была особо подчёркнута важная роль совместных усилий глав государств в развитии двусторонних отношений между двумя странами.