Полад Бюльбюльоглу попрощался с послом Турции
Посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса Полад Бюльбюльоглу в среду, 26 июля, принял посла Турции в России Мехмета Самсара в связи с завершением его дипломатической деятельности в Москве.
Согласно сообщению посольства Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Турцией, эффективным сотрудничеством между диппредставительствами двух государств в зарубежных странах, в том числе между посольствами в России. Также была особо подчёркнута важная роль совместных усилий глав государств в развитии двусторонних отношений между двумя странами.
Полад Бюльбюльоглу отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны посольство Турции в России оказывало всяческую моральную поддержку посольству Азербайджана, и они проживали каждый тяжелый и славный день войны вместе с нами. Выразив признательность турецкому коллеге, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Поблагодарив за прием, Мехмет Самсар подчеркнул, что народ Турции радуется успехам Азербайджана, и выразил уверенность, что братские отношения между двумя народами будут и впредь развиваться.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.