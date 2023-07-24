Генпрокуратура начала «дело парковщиков+БТА»

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в связи с незаконными действиями должностных лиц Бакинского транспортного агентства в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе следствия выявлены серьезные подозрения, что заместитель начальника отдела организации дорожного движения БТА Вугар Гусейнов, вступив в сговор с советником указанной структуры Хикметом Велизаде, в июне-июле 2023 года в обмен на проведение соответствующих процедур по организации парковочных мест на территории Баку получил от различных лиц в качестве взятки денежные средства в размере 16 тысяч 500 манатов.

На основании предварительных доказательств Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде предъявлено обвинение по статьям 308.2, 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В пресс-службе отметили, что оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении противоправных действий, продолжаются.