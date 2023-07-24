Спецпредставитель президента Азербайджана о провокации Армении и дороге из Агдама в Ханкенди

Накануне в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на погранично-пропускном пункте «Лачин». Азербайджан не раз заявлял на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещены российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам - Ханкенди. Об этом сказал Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

По словам Эмина Гусейнова, «в то время как технические и природные характеристики дороги, в частности, восстановление после оккупации дороги Барда - Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями сепаратистского режима, использовать эту дорогу совершенно непонятен. Цель здесь одна - политическое шоу и политическая спекуляция. Еще раз сообщаем, что дорога Агдам - Ханкенди открыта для перевозки товаров».