Хикмет Гаджиев собрал послов и рассказал о договоренности с Арменией

Хикмет Гаджиев отметил, что на встрече в Брюсселе была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам - Ханкенди для поставок. Помощник президента добавил, что этот вопрос также был отмечен в заявлении Международного комитета Красного Креста.

Армения занимается политическими манипуляциями и спекуляциями относительно вопроса Лачинской дороги, по которой возможно осуществлять медицинскую эвакуацию и снабжение. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter после встречи с послами стран ЕС, Турции, США и Швейцарии.

Хикмет Гаджиев также отметил, что отказ Армении от использования Агдамской дороги, настаивание на использовании только Лачинской дороги и политизация этого вопроса недопустимы.

Помощник президента указал, что марионеточные «лидеры» сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках ради собственных политических амбиций.

«Вместо того чтобы демонстративно устраивать театральные сцены и свозить грузовики на погранично-пропускной пункт «Лачин», Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима», - отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента добавил, что необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил в Карабахе.

«Международное сообщество должно послать четкий сигнал в связи с использованием дороги Агдам - Ханкенди и реинтеграцией армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. Другого пути нет! Игра окончена!» - сказал Хикмет Гаджиев.