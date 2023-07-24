Суд над Саакашвили перенесли: ухудшилось здоровье

Согласно информации, сегодня Саакашвили не смог подключиться к судебному заседанию. В суд было представлено письмо из пенитенциарной службы, где указано, что Саакашвили отказался участвовать в заседании из-за ухудшения здоровья и не дает согласия на проведение процесса в его отсутствие.

Представитель по связям с общественностью Софо Джапаридзе заявила, что у Саакашвили ухудшились показатели крови и ему делают интенсивные переливания.

Об ухудшении состояния Саакашвили заявила и его мать Гиули Аласания. «Ему и вчера сделали переливание… У него пошла аллергическая реакция во время предыдущего переливания, он чуть не задохнулся… У него жуткая слабость…», – заявила Аласания.

Издание напоминает, что сегодня суд должен был рассмотреть дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вводе спецназа в офис телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя телекомпании Бадри Патаркацишвили. По этому делу Саакашвили предъявлено обвинение «Превышение служебных полномочий», что предусматривает по грузинскому Уголовному кодексу лишение свободы от 5 до 8 лет.

В настоящее время Саакашвили находится в заключении по двум ранее вынесенным приговорам – за помилование осужденных по делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры, на шесть лет лишения свободы, были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.