НАТО усиливает наблюдение за Черным морем

Силы НАТО активизируют наблюдение за Черноморским регионом в связи с выходом России из зерновой сделки, обеспечивавшей безопасную перевозку украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщает пресс-служба НАТО после заседания Совета НАТО – Украина.

«НАТО и союзники усиливают наблюдение и ведение разведки в районе Черного моря, в том числе с морских патрульных самолетов и беспилотников», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркивается в заявлении, нынешняя ситуация создала новые риски для возможных просчетов и эскалации в регионе, а также серьезные препятствия для свободы мореходства.