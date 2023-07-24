«Вагнером» в Беларуси руководит уроженец Украины: воевал в Чечне и Сирии

19 июля основатель ЧВК Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами, заявил, что «старшим по направлению Беларуси» становится некий Сергей с позывным «Пионер».

По данным All Eyes on Wagner, речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко, который родился в украинском городе Черновцы.

Журналисты белорусского издания «Наша Нива» выяснили, что Чубко родился в семье военного, который воевал в Афганистане. После распада СССР семья Чубко переехала в Россию. С 1994 по 2002 год он служил по контракту десантником, в том числе воевал в Чечне. Разорвав контракт, ушел работать в ЧОП. В 2017 году он вступил в ЧВК «Вагнер», в составе которой воевал в Сирии. Позже воевал в рядах наемников в Ливии, где возглавил штаб-квартиру ЧВК, в 2021 году стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центрально-Африканской Республике.