Азербайджан вновь разгромил соперника и вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела полуфинальный матч в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).

Соперником была сборная Андорры. Команда Тахира Бахшиева одержала очередную разгромную победу – 87:64.

Сборная Азербайджана вышла в финал, где сыграет с победителем другого полуфинала, в котором сегодня чуть позже сыграют Косово и Кипр.

Напомним, ранее сборная Азербайджана уступила Кипру (51:65), но затем поочередно расправилась с Арменией (92:58), Албанией (87:67) и Сан-Марино (96:47), заняв в группе 1-е место.