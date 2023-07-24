Массированный ракетный удар России по Украине: подробности
В среду, 26 июля, ближе к вечеру Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Днем двенадцать российских ракетоносцев Ту-95МС вылетели с аэродрома «Оленья» Мурманской области РФ. И около 17:40 по местному времени начали обстрел. Об этом пишет «Страна.ua».
Ракеты летели в сторону Харькова, Днепра, Одессы, Николаева, Винницы, Кременчуга, Кропивницкого, Хмельницкого, Тернополя, Львовской и Житомирской областей. Взрывы были зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты «Кинжал», а также в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.
Особенно много взрывов было слышно в районе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.
Издание отмечает, что россияне давно пытаются наносить удары по украинским самолетам, с которых осуществляются запуски дальнобойных ракет Storm Shadow. О том, что именно Староконстантинов был целью российских атак, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.