Массированный ракетный удар России по Украине: подробности

В среду, 26 июля, ближе к вечеру Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Днем двенадцать российских ракетоносцев Ту-95МС вылетели с аэродрома «Оленья» Мурманской области РФ. И около 17:40 по местному времени начали обстрел. Об этом пишет «Страна.ua».

Ракеты летели в сторону Харькова, Днепра, Одессы, Николаева, Винницы, Кременчуга, Кропивницкого, Хмельницкого, Тернополя, Львовской и Житомирской областей. Взрывы были зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.