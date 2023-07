Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. О ее смерти 26 июля сообщило ирландское издание The Irish Times. Причины смерти не называются.

8 января 2022 года сын О'Коннор – 17-летний Шейн – совершил самоубийство. Спустя неделю после его гибели артистка пыталась покончить с собой.

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. Ее песня была признана синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards. В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя.