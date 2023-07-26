Летевший в Гонконг самолет экстренно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих - Гонконг, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:29 по местному времени. Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из бакинских клиник.