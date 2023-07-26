США работают с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна из Украины наземным транспортом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя варианты транспортировки украинского зерна после прекращения зерновой сделки.

«Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом», - сказал он, признав, что, в любом случае, это будет «не так эффективно».