Жесткий ответ Баку на провокацию Армении

Направление армянской стороной автоколонн на суверенную территорию Азербайджана под видом «гуманитарной помощи» и без согласования с Баку является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, очередной провокацией против ППП «Лачин». Ереван не может переварить существование погранперехода «Лачин», созданного Азербайджаном с целью контроля своих границ и предотвращения провокаций Арменией. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что тот факт, что армянская сторона пошла на такой шаг сразу после переговоров в Москве, где, в частности, состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации, свидетельствует, что Армения неискренна в этом процессе и, нагнетая обстановку, намерена ввести в заблуждение международное сообщество.

«Провокация армянской стороны 15 июня, в том числе обстрел азербайджанских пограничников в Лачине, контрабанда грузов являются наглядным примером того, что эта страна не отказывается от своей коварной агрессивной политики. Эта провокация еще раз демонстрирует, что заявления Армении о якобы «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» не что иное, как намерение продолжать манипулирование и противоправные действия.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам - Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует, что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.

Помимо политизации гуманитарной деятельности, эти шаги Армении противоречат ее заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Привлечение к вышеупомянутой провокации миссии Евросоюза в Армении и дипкорпуса в качестве инструмента свидетельствует о том, что это была заранее спланированная акция. Еще раз требуем прекратить подобные провокации со стороны Армении», - говорится в заявлении.