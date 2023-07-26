Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Итальянский Сенат в среду проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом информирует «Европейская правда».

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против не высказался ни один, еще четыре воздержались во время голосования. Итальянские сенаторы в резолюции отметили, что в 1932-1933 годах СССР во главе с Иосифом Сталиным «намеренно спровоцировал голод, который вызвал миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев», среди гражданского населения Украины.

Принятая резолюция обязывает Сенат Италии признать Голодомор геноцидом с принятием любой дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.