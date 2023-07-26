Украинцы уничтожили более 30 российских крылатых ракет

В среду, 26 июля, украинские военные сбили 36 российских крылатых ракет, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Всего, пояснили военные, во второй половине дня было три волны запусков российских ракет по Украине. В первую волну были сбиты три «Калибра» из трех запущенных. Вечером армия РФ атаковала Украину 36 ракетами Х-101/Х-555 и четырьмя ракетами Х-47 «Кинжал». ВСУ сбили 33 Х-101/Х-555. Информация о запусках Х-47 уточняется.

Вечером 26 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, о работе ПВО в Кировоградской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. В Киеве во время воздушной тревоги ограничили работу метро. СМИ публиковали видео пролета ракет над Украиной.