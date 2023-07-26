В МИД Азербайджана ответили Пашиняну

Глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованное на его странице в соцсети, о том, что грузы направляемые в Карабах, якобы являются «жизненно важными продуктами питания».

«Это чистая провокация и манипуляция армянской стороны. Направление автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом «гуманитарной помощи» и без согласования с Азербайджаном является посягательством на его территориальную целостность и суверенитет», - говорится в публикации Гаджизаде в Twitter.