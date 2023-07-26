США и Россия снова столкнулись в небе над Сирией

Американский беспилотник MQ-9 Reaper «опасно сблизился» с самолетами Воздушно-космических сил России (ВКС) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, утверждает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В 07:34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей», — сказал Гуринов.

Это второй подобный инцидент за два дня: 24 июля Гуринов также сообщал об «опасном сближении» американского MQ-9 с российскими самолетами в районе города Эль-Баб, передает РБК. Спустя сутки главнокомандующий ВВС США в регионе Алексис Гринкевич обвинил Россию в повреждении одного из MQ-9. По его словам, российский истребитель сблизился с дроном и выпустил ложные тепловые цели в нескольких метрах от него, чем повредил винт БПЛА.

Обвинения США в намеренном повреждении беспилотника в Центре отвергли. Гуринов назвал обвинения необоснованными, отметив, что полет MQ-9 в данном районе носил «исключительно провокационный характер», так как не был деконфликтован. Он напомнил, что ВКС России выполняют плановые полеты в воздушном пространстве Сирии в пределах зоны, заявленной в Меморандуме 2016 года о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии между Россией и США.