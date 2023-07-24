Зеленский пришел к украинцам с хорошими новостями
Украинские военные сегодня добились хороших результатов на фронте. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Однако глава украинского государства не раскрыл никаких подробностей. Но намекнул, что результаты работы украинских военных на фронте очень и очень неплохие.
«Сегодня были очень-очень неплохие результаты наших ребят на фронте. Детали позже», - рассказал Зеленский.
Президент Украины также сказал, что в результате российской массированной атаки 26 июля вечером есть несколько попаданий. «Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы», - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что, по предварительным отчетам, только во время российской попытки удара 26 июля было уничтожено более 30 ракет.
Он также сказал, что российским солдатам в Крыму стоит задуматься над возвращением домой, пока Крымский мост все еще работает. «Собственно уже сейчас… там, в Крыму, стоит задуматься, что пока Крымский мост еще кое-как работает, то надо им возвращаться домой. В Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободным», - пообещал президент Зеленский.