Зеленский пришел к украинцам с хорошими новостями

Однако глава украинского государства не раскрыл никаких подробностей. Но намекнул, что результаты работы украинских военных на фронте очень и очень неплохие.

«Сегодня были очень-очень неплохие результаты наших ребят на фронте. Детали позже», - рассказал Зеленский.

Президент Украины также сказал, что в результате российской массированной атаки 26 июля вечером есть несколько попаданий. «Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы», - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что, по предварительным отчетам, только во время российской попытки удара 26 июля было уничтожено более 30 ракет.

Он также сказал, что российским солдатам в Крыму стоит задуматься над возвращением домой, пока Крымский мост все еще работает. «Собственно уже сейчас… там, в Крыму, стоит задуматься, что пока Крымский мост еще кое-как работает, то надо им возвращаться домой. В Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободным», - пообещал президент Зеленский.