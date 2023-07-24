Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю, сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, французская разведка давно отслеживала связи компании с Китаем, однако только спустя год после вторжения России в Украину, в марте 2023 года, было принято решение о задержании и допросе девяти представителей руководства компании. Расследование было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре, которая среди прочего занимается вопросами распространения оружия массового поражения.