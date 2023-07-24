Французская компания незаконно передавала технологии России громкий арест
Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю, сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы дела.
По данным газеты, французская разведка давно отслеживала связи компании с Китаем, однако только спустя год после вторжения России в Украину, в марте 2023 года, было принято решение о задержании и допросе девяти представителей руководства компании. Расследование было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре, которая среди прочего занимается вопросами распространения оружия массового поражения.
Le Parisien пишет, что 24 марта четырем фигурантам дела — двум французам и двум гражданам Китая — были предъявлены обвинения. Среди них 74-летний бывший гендиректор компании Марк Р. Ему и одному гражданину КНР вменяется «передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам» Франции. За подобное преступление, подпадающее под определение «шпионажа» и «предательства», может последовать лишение свободы на срок до 15 лет, уточняет газета.
Французская Ommic — производитель MMIC компонентов СВЧ диапазона на основе GaAs, GaN и InP. Компания, чьи производственные мощности находятся в пригороде Парижа, в том числе разрабатывает комплектующие для радиотехнических систем военного и космического назначения. Ommic принадлежит одному из лидеров европейской полупроводниковой отрасли — компании Macom. Ассортимент Macom включает в себя усилители мощности, применяемые в радарах и системах спутниковой связи, Т/Р чипы, малошумные усилители мощности (LNA) для использования в космосе, широкополосные усилители, микросхемы и др.