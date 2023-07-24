В США резко выросла процентная ставка

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%, сообщается на сайте американского регулятора.

Это рекордный показатель с марта 2001 года.

«Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%», - говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.