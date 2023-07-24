После глобального потепления ученые ожидают глобальное похолодание американские СМИ
Глобальное потепление приведет мир к новому глобальному похолоданию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия. Об этом пишет The New York Times.
Система океанских течений, которая регулирует климат в целой части планеты, может разрушиться раньше, чем ожидалось. В последний раз, когда мощная циркуляция океанских течений, формирующих климат вокруг Северной Атлантики, значительно замедлилась, Европу сковал глубокий холод более чем на тысячелетие. Это было примерно 12 800 лет назад, пишет издание.
Как сказано в материале, исследователи из Дании выдвинули мысль о том, что резкое ослабление течений или даже их остановка может произойти к концу столетия. «Даже для нас самих стало неожиданностью, что потенциальная катастрофа наступит так скоро», - сказала профессор статистики Копенгагенского университета Сюзанна Дитлевсен.
Как только потепление в мире превысит определенную точку, стремительно начнется резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике, исчезновение тропических лесов Амазонки, разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики и другие катастрофические явления, предупреждают ученые.
В результате большую часть Северного полушария может сковать холод, на побережьях Северной Америки и Европы возможно более быстрое повышение уровня моря, а Северная Европа может столкнуться со снежными штормами.