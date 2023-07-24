Глобальное потепление приведет мир к новому глобальному похолоданию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия. Об этом пишет The New York Times.

Система океанских течений, которая регулирует климат в целой части планеты, может разрушиться раньше, чем ожидалось. В последний раз, когда мощная циркуляция океанских течений, формирующих климат вокруг Северной Атлантики, значительно замедлилась, Европу сковал глубокий холод более чем на тысячелетие. Это было примерно 12 800 лет назад, пишет издание.