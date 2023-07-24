Байден наконец решил: США передадут суду в Гааге сведения о военных преступлениях России

США передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеющиеся у них доказательства военных преступлений России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

Как отмечает NYT, неясно, почему президент Байден так долго принимал это решение и почему в итоге он его все-таки принял.

Газета пишет, что американские спецслужбы собрали интересующую Гаагу информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но воздерживались от подобного сотрудничества с Гаагой.

NYT подчеркивает, что США по-прежнему не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Россия и Украина также не члены МУС. Но обращение Украины в МУС в 2015 году наделяет суд юрисдикцией в отношении предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории, даже если они совершены гражданами государств, не входящих в МУС.

МУС выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Суд в Гааге также потребовал арестовать и уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории, что квалифицируется как военное преступление.