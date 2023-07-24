Байден наконец решил: США передадут суду в Гааге сведения о военных преступлениях России
США передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеющиеся у них доказательства военных преступлений России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.
По словам собеседников газеты, такое негласное распоряжение президент США Джо Байден дал правительству. Ранее этому решению препятствовал Пентагон, который опасался преследования американских военнослужащих.
Как отмечает NYT, неясно, почему президент Байден так долго принимал это решение и почему в итоге он его все-таки принял.
Газета пишет, что американские спецслужбы собрали интересующую Гаагу информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но воздерживались от подобного сотрудничества с Гаагой.
NYT подчеркивает, что США по-прежнему не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Россия и Украина также не члены МУС. Но обращение Украины в МУС в 2015 году наделяет суд юрисдикцией в отношении предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории, даже если они совершены гражданами государств, не входящих в МУС.
МУС выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Суд в Гааге также потребовал арестовать и уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории, что квалифицируется как военное преступление.