Гурбан Гурбанов об очередной ошибке вратаря «Карабаха»: «Мяч круглый…»

«Получилась очень хорошая игра, - говорит рулевой агдамской команды. - Мои футболисты сыграли очень хорошо. Я весьма доволен. Это был настоящий матч Лиги чемпионов!

Встречались две хорошие команды, которые вели упорную борьбу. В первом тайме был более закрытый футбол. Во втором тайме появилось больше свободных зон. Футболисты очень старались. Думаю, что это была крайне полезная игра для роста команды.

Сейчас мы знаем соперника лучше. Постараемся в ответной игре в Баку сыграть более внимательно, потому что «Ракув» играет в такой манере, когда может превратить в гол любую невнимательность соперника. Верю, что в Баку мы сыграем лучше. Желаю удачи обеим командам.

С чем связано сегодняшнее поражение? С индивидуальными ошибками или проигранным планом на игру? Возможно, не индивидуальные ошибки, а невнимательность. Мы знали, как соперник атакует. Первый гол мы пропустили после общей технической ошибки. Не могу сказать, что «Ракув» нас превзошел. У нас было немало голевых моментов. Да, они нам забивали. Третий гол, возможно, результат индивидуального мастерства. Такие голы забиваются редко. Наверное, справедливым результатом была бы ничья. Но думаю, что третий пропущенный гол сделает нас еще более ответственными. И это пойдет на пользу команде».

Гурбану Гурбанову был задан вопрос об очередной грубейшей ошибке голкипера Шахрудина Магомедалиева и о том, что не собирается ли «Карабах» привлечь в команду нового вратаря.