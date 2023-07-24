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Начинается главная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США. Журналист издания пишет, что два чиновника из Министерства обороны США заявили в среду, 26 июля, что главный удар украинского контрнаступления в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны - в Запорожской области. Заявления чиновников, которые говорили на условиях анонимности, совпали с сообщениями с поля боя в среду, где велись артиллерийские бои вдоль южной линии фронта в Запорожской области. По словам источников, ВСУ ввели в бой часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве.

Днем Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, сообщил о «массированном» штурме и ожесточенных боях к югу от города Орехова. Владимир Рогов, руководитель оккупационных властей Запорожской области заявил, что в боях участвуют украинские войска, обученные Западом и оснащенные западным вооружением. Другой российский оккупационный чиновник в Запорожье Евгений Балицкий заяви, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и «несут большие потери». Издание отмечает, что не смогло проверить достоверность заявлений российских лиц о том, что украинские атаки были отражены.