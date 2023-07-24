Украина начинает новый этап контрнаступления американские СМИ
Начинается главная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США.
Журналист издания пишет, что два чиновника из Министерства обороны США заявили в среду, 26 июля, что главный удар украинского контрнаступления в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны - в Запорожской области. Заявления чиновников, которые говорили на условиях анонимности, совпали с сообщениями с поля боя в среду, где велись артиллерийские бои вдоль южной линии фронта в Запорожской области.
По словам источников, ВСУ ввели в бой часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве.
Днем Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, сообщил о «массированном» штурме и ожесточенных боях к югу от города Орехова. Владимир Рогов, руководитель оккупационных властей Запорожской области заявил, что в боях участвуют украинские войска, обученные Западом и оснащенные западным вооружением.
Другой российский оккупационный чиновник в Запорожье Евгений Балицкий заяви, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и «несут большие потери».
Издание отмечает, что не смогло проверить достоверность заявлений российских лиц о том, что украинские атаки были отражены.
В ВСУ же заявили, что они отбрасывают российские войска, но их продвижение замедлено, поскольку территории перед российскими позициями плотно заминированы. А самым большим препятствиям является непрекращающийся артиллерийский огонь и авиаудары со стороны России, пишет журналист американской газеты.
До сих пор украинская армия вела наступательные действия на нескольких участках фронта, что наблюдатели интерпретировали либо как поиск уязвимых мест в российской обороне, либо как обманные маневры, призванные оттянуть резервы противника от места главного удара.
Украинские официальные лица сообщили США, что военные попытаются продвинуться на юге через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, в случае успеха, к Мелитополю. Их цель — перерезать сухопутное сообщение между захваченной Россией украинской территорией и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться так далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону досягаемости украинской артиллерии.
По словам источников New York Times, в пользу активизации украинского наступления работают три фактора: во-первых продвижение через минные поля шло хотя и медленно, но стабильно. Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения популярного среди российских войск генерала Ивана Попова. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами.
Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили в среду, что с большим интересом наблюдают за возросшей активностью ВСУ.