Евгений Пригожин «испытывает значительный финансовый стресс», сообщает BBC, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

Как тот заявил, Пригожин, по-видимому, распродает свои активы внутри и за пределами России и сокращает численность личного состава ЧВК. «Кажется, у него проблемы с денежными потоками», — сказал чиновник.

Также он добавил, что передвижения Пригожина в последние недели были «ограниченными», но в Беларуси он был. Самолет Пригожина летал довольно часто, но не всегда можно утверждать, что в нем находился сам Пригожин.