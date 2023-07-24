Какое место на Земле самое солнечное
Исследователи из Гронингенского университета (Нидерланды) выяснили, что на плато Альтиплано в чилийской пустыне Атакама попадает больше всего на планете солнечного света.
Пустыня Атакама особенная по нескольким причинам: это старейшая пустыня на Земле, самая сухая за пределами полюсов и, возможно, самое лучшее место для наблюдения за ночным небом. Чилийское Альтиплано также выделяется своим солнечным излучением или выходом световой энергии, излучаемой Солнцем на Землю.
Ученые зафиксировали на плато мощность солнечной энергии в 2177 ватт на квадратный метр. Это абсолютный рекорд. Для сравнения, согласно исследованию, излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр.
Согласно исследованию, средняя мощность солнечного излучения в среднем на плато составляет около 308 ватт на квадратный метр — это еще один мировой рекорд, который в два раза выше, чем в Центральной Европе и на восточном побережье США. Причина, по которой в Чили так солнечно, связана с географическим положением страны в Южном полушарии.