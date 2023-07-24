Какое место на Земле самое солнечное

Исследователи из Гронингенского университета (Нидерланды) выяснили, что на плато Альтиплано в чилийской пустыне Атакама попадает больше всего на планете солнечного света.

Пустыня Атакама особенная по нескольким причинам: это старейшая пустыня на Земле, самая сухая за пределами полюсов и, возможно, самое лучшее место для наблюдения за ночным небом. Чилийское Альтиплано также выделяется своим солнечным излучением или выходом световой энергии, излучаемой Солнцем на Землю.