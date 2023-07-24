Экс-агент ЦРУ: Пентагон обнаружил космические корабли с останками пришельцев

В ходе вступительного слова Граш заявил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США. По его словам, власти скрывают эти программы.

В предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) американским Министерством обороны был обнаружен нечеловеческий биоматериал, заявил бывший агент ЦРУ Дэвид Граш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними. Об этом информирует РБК.

Граш отказался отвечать на вопрос о том, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни, отметив при этом, что у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.

На уточняющий вопрос, был ли это человеческий или нечеловеческий биоматериал, экс-агент ЦРУ заявил: «Нечеловеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил».

36-летний Граш не в первый раз заявляет о том, что США смогли заполучить внеземные технологии. В интервью телекомпании NewsNation в начале июня он также говорил, что Пентагон США в рамках секретной военной программы якобы смог заполучить космические корабли внеземного происхождения. По его версии, у вашингтонской администрации есть «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые «либо [успешно] приземлились, либо разбились».