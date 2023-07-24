Теперь эльдарские сосны погибают в Барде

Отмечается, что на территории от местной АЗС до рынка погибло 500 сосен. Еще 50 засохли в сквере неподалеку.

В парках Барды, по обочинам дорог сохнут эльдарские сосны, занесенные в Красную книгу: в опасности находятся десятки деревьев. Об этом haqqin.az сообщили местные жители.

Как сообщили haqqin.az в Бардинском региональном центре лесного хозяйства, причиной гибели деревьев сталт болезни: «Полагаем, что засыхают сосны по тем же причинам, что и в Баку. Такое также происходит в Агдаме, Евлахе и Агдаше».

Это подтвердил и начальник Управления озеленения и земледелия Бардинского района Рамиз Гурбанов: «Эльдарские сосны сохнут не от недостаточного орошения, а от болезней. Вместо срубленных или удаленных деревьев следует посадить новые. Поэтому — самое позднее в октябре-ноябре обратимся в Министерство экологии и природных ресурсов».

Исполнительная власть Бардинского района на вопросы нашего журналиста о судьбе деревьев не ответила.