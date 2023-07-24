Полиция напала на женщину, которая пыталась спасти Коран от сожжения

Полиция Дании набросилась на женщину, которая пыталась помешать акции сожжения Корана, сообщает Yeni Şafak.

На кадрах видно, что датский ультраправый активист, одетый в бронежилет, планирует надругаться над священной для мусульман книгой — перед сожжением он поставил на книгу обувь/

Проходившая мимо женщина попыталась схватить Коран и убежать, но не тут-то было - ее настигла полиция, охраняющая активиста. Полицейские набросились на женщину, повалили ее на землю и отобрали Коран, в процессе разодрав книгу.

В среду, 26 июля, в Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана. В этот раз акция состоялась у посольства Пакистана.