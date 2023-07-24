Жесткая перепалка между Россией и Чехией

МИД Чехии в ответ на обвинения российского МИД в русофобии призвал Москву «убраться вон» из Украины, заявление было опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства чешского государства в Twitter.

Ранее Россия опубликовала критический доклад по правам человека. В части, посвященной Чешской Республике, Москва указала на ограничение Прагой свободы выражения мнений, дискриминацию цыган и других меньшинств, а также обвинила в нагнетании русофобии. Вместо того чтобы «решать хронические проблемы Чехии», власти страны пустились в «разрушительные внешнеполитические авантюры», — заявили в российском ведомстве.

Ответ МИД Чехии не заставил себя ждать. «Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседние страны. Вон из Украины!» — ответил МИД Чехии в Twitter.