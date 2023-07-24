Самолеты AZAL будут чаще летать в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) существенно увеличил количество ежедневных рейсов на популярном маршруте Баку-Нахчыван-Баку, доведя их число до 10.

При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Увеличение частоты рейсов обеспечит пассажирам еще большую гибкость в планировании своих поездок между двумя городами Азербайджана.

Кроме того, авиакомпания рекомендует всем пассажирам, запланировавшим вылет из Баку в Нахчыван или обратно, заранее приобретать авиабилеты. Это предоставит им возможность выбора наиболее удобного времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что с начала года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Пик пассажироперевозок пришелся на июнь и июль этого года. Так, за два месяца лета было выполнено более 1000 рейсов и перевезено свыше 144 тысяч пассажиров. В среднем за день по данному маршруту было обслужено около 2700 пассажиров. Самое большое количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в течение этих двух месяцев было выполнено 26 июня и 6 июля - по 14 и 13 рейсов соответственно.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или в кассах AZAL.

Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте «Азербайджанских Авиалиний».

Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте cal[email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.