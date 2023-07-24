Радостная новость для бывших вынужденных переселенцев

26 июля председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой Азербайджанского общества Красного Полумесяца, депутатом Милли Меджлиса Новрузом Аслановым и руководителем кластерного представительства по странам Южного Кавказа Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Давроном Мухамадиевым, об этом сообщается на сайте Государственного комитета.

Было отмечено, что по поручению президента Ильхама Алиева создаются необходимые условия для обеспечения безопасности и комфортного проживания бывших вынужденных переселенцев в родных краях. Отмечено, что в рамках Программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории были переселены 236 семей, 1023 человека. Председатель Госкомитета высоко оценил поддержку международных организаций, в том числе МФКК, в решении гуманитарных проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщается на сайте Государственного комитета, на встрече было сообщено о проделанной Комитетом работе по реализации Государственной программы Великого возвращения, об организации процесса возвращения вынужденных переселенцев, проводимой в этом направлении разъяснительной и агитационной работы, и о достигнутых результатах.

Глава Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Асланов отметил, что возглавляемая им организация поддерживает успешную реализацию государственной политики в области работы с беженцами и вынужденными переселенцами, считает это важнейшим направлением своей деятельности и принимает активное участие в удовлетворении гуманитарных потребностей людей, длительное время испытывавших тяготы депортации.

Глава кластерного представительства по странам Южного Кавказа Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Даврон Мухамадиев поблагодарил за теплый прием, рассказал об основных направлениях деятельности, осуществляемой в нашей стране в соответствии с мандатом, и о возможностях сотрудничества с Государственным комитетом в новой ситуации.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение было подписано соглашение о намерениях между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца об организации партнерства между структурами, в том числе институтами гражданского общества, с целью оказания поддержки беженцам и вынужденным переселенцам в Азербайджане.