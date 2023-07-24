Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:03

Обставленный с помпой саммит Россия-Африка, который призван продемонстрировать новые дипломатические связи России и, по заявлениям Кремля, «важен, как никогда», пройдет в условиях фактического бойкота со стороны глав большинства африканских государств. «Ну уж африканские-то государства нам не откажут, идеи-то у нас самые что ни на есть правильные – мы же объявили себя лидерами в антиколониальной борьбе», - считали в Кремле. Оказалось, что считали слишком оптимистично. И в лучших своих традициях в полном отрыве от реальности.

38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит, который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина. Еще 10 африканских государств отправили премьер-министров на мероприятие в Петербург. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять — просто послы. Только пять стран будут представлены президентами, причем двое едут вынужденно - египетский президент будет разговаривать по зерновой сделке, разрыв которой ставит Египет в крайне тяжелое положение, а президент ЮАР должен лично убедиться, что Путин действительно не поедет на саммит БРИКС, что станет для ЮАР крайне неприятной неожиданностью. Африка попросту скрутила Москве и лично Владимиру Путину фигу в кармане и наглядно продемонстрировала, что без восторга относится к идее сотрудничества с Россией. Ничего их не впечатлило: ни совершенно расплывчатая и неконкретная, но зато «программная» статья российского президента о лидерстве Москвы в «антиколониальной борьбе», причем лидером в этом процессе Кремль назначил себя самостоятельно, явочным, что называется, порядком.

Ни запланированная большая речь Владимира Путина, в которой он собирается рассказать о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств. Ни даже беспрецедентная в своей глупости инициатива, прозвучавшая на излюбленной российским президентом площадке «Валдайский форум» о необходимости адаптации законодательства к массовому приему беженцев из Африки. Автор которой на чистом глазу заявляет: «Надо сформировать стратегию на южном направлении и предложить убежище африканским мигрантам с выработкой соответствующих программ адаптации мигрантов в российском обществе и развитии для них образовательных программ». «Кремляне» живут, как говаривал незабвенный Михаил Самуэлевич Паниковский, «бывшим временем». Африканские лидеры с того периода, когда «Москва звучала гордо» по всему Черному континенту, стали совсем другими. На идеологию им глубоко наплевать. Бойкот, по сути, объявленный Африкой инициативам Владимира Путина, Кремль пытается объяснить, судя по заявлениям Дмитрия Пескова, беспрецедентным давлением со стороны США, Франции и других западных представительств – но это из серии «разговоров в пользу бедных». На самом деле причина совершенно в другом.