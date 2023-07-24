МИД ответил Евросоюзу

Баку высоко ценит поддержку Европейского союза в вопросе установления мира и стабильности в регионе, переговоров по мирному процессу с Арменией, говорится в заявлении МИД Азербайджана, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Тем не менее подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Жозепом Боррелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны, вызывает сожаление», - отметил Гаджизаде.