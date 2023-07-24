24 июля 2023 года состоялось очередное заседание Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана. Представители государственных органов, предпринимателей, занимающихся производством и переработкой зерна, собрались вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в этой сфере, а также пути решения проблем в направлении развития отрасли.

Одним из ключевых моментов заседания стало избрание нового председателя и членов исполнительного совета. Во время голосования на должность президента ассоциации был избран господин Ниязи Амирбеков, директор компании AgroDairy.

Президент ассоциации господин Ниязи Амирбеков отметил важность роли сельского хозяйства и постоянное внимание и поддержку, оказываемую в этой области президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, подчеркнув, что за последний год производство зерна значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами, что является показателем активного развития данного сектора.

Важным результатом собрания стало обеспечение постоянного диалога между государственными органами и частным сектором, что даст значительный вклад в направлении улучшения аграрной отрасли.