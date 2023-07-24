Икрам Нур, автор haqqin.az 11:40

Интрига, связанная с активным посещением эмиссарами Тегерана государств Латинской Америки, получила свое разрешение. Иранцам все же удалось пропихнуть в несколько тамошних государств, Боливию, Венесуэлу и Никарагуа, свои договоры о военно-техническом сотрудничестве, а также партнерстве в сфере кибербезопасности и нанотехнологий. Кондоры в Боливии – птица редкая, разве что залетит какой из Чили, но зато теперь вместо них в небе будут гордо парить иранские дроны. А водное пространство страны будут патрулировать иранские же катера. «Для борьбы с наркотрафиком и контрабандой», - как пояснил министр обороны страны Эдмундо Новильо.

Правда, с учетом вовлечения властей Боливии в наркотрафик сразу возникает вопрос: не будет ли использование иранских дронов и катеров слишком уж эффективным, поскольку, как специфически шутят в узких кругах, «главное в борьбе с наркотиками – не выйти на самих себя»? Но ни в Боливии, ни в Иране об этом не беспокоятся, поскольку в любом случае перехваченный груз – он кого надо груз. Латинская Америка, этот «задний двор США», всегда был желанной целью Тегерана, несмотря на географическую удаленность. Разумеется, экономические интересы здесь ни при чем, все стремление иранцев закрепиться здесь определяется тем, что укладывается в определение «проведение подрывных операций». Против США, против крупной местной еврейской диаспоры. И, само собой, установление рабочих связей с теми местными режимами, которые заявляют о своих антиамериканских настроениях. Правда, вот беда, все эти режимы они, как бы это помягче сказать, по уши в наркоторговле и прочих криминальных вещах – но когда это Тегеран смущало? Асад в Сирии держится на каптагоне, солидную долю доходов «Хезболлы» составляют отчисления от наркоторговли – так что ситуация для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который, собственно, и ведет в Иране латиноамериканское направление, вполне себе привычная. И ничего из ряда вон выходящего для Тегерана здесь нет.

А вот польза от такого сотрудничества несомненна. И теперь добавилась новыми гранями – поставками для нужд государственных наркокартелей различных видов вооружений, от БПЛА до патрульных катеров. Основная задача которых не «пресечение контрабанды и наркотрафика», как говорят официальные лица, а устранение конкурентов в этом бизнесе. Которые деньги-то делают, но за «крышу» что боливийским, что венесуэльским чиновникам и старшим офицерам платить при этом отказываются. А это, как вы понимаете, непорядок и нарушение местной «бюджетной дисциплины». Иранские шпионские сети в Латинской Америке раскинуты широко и задачи их многообразны. Вот только простым иранцам пользы от этого ни на риал, поскольку все доходы от сотрудничества Тегерана с рядом латиноамериканских государств остаются в черной кассе КСИР и канцелярии верховного лидера.