Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5: гибкость и универсальность без компромиссов

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Благодаря инновационному форм-фактору с новым шарниром FlexHinge, который обеспечивает баланс конструкции, а также профессиональным возможностям уникальной камеры FlexCam, серия GalaxyZ дает пользователям опыт непревзойденной гибкости и универсальности без компромиссов. Компания Samsung Electronics объявляет о выпуске пятого поколения складных устройств Galaxy, в которое вошли модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5. Смартфоны с ведущим в отрасли форм-фактором предлагают пользователям уникальные возможности – их обеспечивают изящный и компактный дизайн, множество инструментов для персонализации и высокая производительность. Благодаря шарниру Flex Hinge новинки отличаются эстетически сбалансированной и прочной конструкцией. Камера смартфонов обладает необычными функциями, такими как FlexCam – она позволяет делать снимки под разными углами. Благодаря высокой производительности, оптимизированному аккумулятору и новейшему процессору серия Samsung Galaxy Z переосмысливает возможности смартфона – открытого или сложенного.

«Благодаря складным смартфонам Samsung совершает переворот в мобильной индустрии, задает новые стандарты и постоянно расширяет свои возможности, – отметил Тэ Мун Ро (TM Poh), президент и руководитель направления Mobile eXperience в Samsung Electronics. – С каждым днем все больше людей выбирают наши складные устройства, потому что они дают опыт, который невозможно получить с другими гаджетами. Новейшие Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 подтверждают наше стремление идти навстречу пользователям с помощью инновационных технологий». Инновационное наследие Samsung и приверженность развитию складных устройств позволили компании создать невероятно многофункциональные смартфоны. Благодаря своей вере в потенциал складного форм-фактора, а также научно-исследовательским и производственным возможностям мирового уровня Samsung последовательно совершенствует и оптимизирует серию Galaxy Z. Новые Galaxy не только отвечают потребностям современных пользователей – от создания контента на экране Flex Window на Galaxy Z Flip5 до работы в режиме многозадачности на Galaxy Z Fold5, – но и превосходят их. Дизайн Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 тщательно продуман, чтобы быть максимально долговечным. Основной экран оснащен слоем, рассеивающим ударные нагрузки, а конструкция задней панели была изменена для большей прочности дисплея. Благодаря поддержке стандарта IPX8, рамке из армированного алюминия и стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®2, покрывающему экран Flex Window и заднюю крышку, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 обеспечивают высокий уровень надежности. Ее усиливает Flex Hinge – это новый встроенный шарнирный модуль с двухрельсовой структурой, рассеивающей внешние удары. GalaxyZFlip5 – идеальный карманный инструмент для самовыражения без компромиссов Galaxy Z Flip5 – это уникальное и стильное складное устройство карманного формата, которое отлично подходит для самовыражения. Внешний экран Flex Window, который стал в 3,78 раза больше, чем в предыдущем поколении смартфонов, предлагает пользователям широкий спектр возможностей. Так, например, он дает больше инструментов для персонализации, включая информативные и графические часы, в том числе соответствующие дизайну циферблатов носимых устройств серии Galaxy Watch6, а также стильные рамки. Кроме того, новый чехол Flipsuit для Galaxy Z Flip5 обеспечивает защиту устройства с помощью сменной NFC-карты – теперь пользователи могут комбинировать дизайны Flex Window и чехла, чтобы получить еще больше возможностей персонализации. В сложенном состоянии Galaxy Z Flip5 стал удобнее, чем когда-либо прежде. С помощью экрана Flex Window можно быстро и легко получить доступ к полезной информации. Виджеты позволяют узнать прогноз погоды, слушать любимую музыку и управлять ее воспроизведением с помощью Media Controller, а также следить за новостями на мировом фондовом рынке с помощью виджета Google Finance. Все виджеты можно просматривать на одном экране и мгновенно переключаться между ними, просто сделав пинч (щипок) для активации режима MultiWidgetView. Кроме того, пользователи могут легко проверить уведомления и получить доступ к быстрым настройкам Wi-Fi или Bluetooth, просмотреть историю вызовов, чтобы увидеть пропущенные звонки, а также ответить на текстовые сообщения с помощью функции QuickReply с полной QWERTY-клавиатурой и возможностью просмотра истории чатов. Сделав свайп вверх по экрану, можно получить доступ к кошельку SamsungWallet для быстрой оплаты в магазинах, QR-кодам и купонам, а также посадочным талонам, членским картам, цифровым ключам и медицинским пропускам.

Помимо непревзойденного дизайна и форм-фактора, Galaxy Z Flip5 получил самую универсальную камеру в серии Samsung Galaxy. На основную камеру можно снимать высококачественные селфи благодаря увеличенному экрану FlexWindow. Режим FlexCam позволяет создавать впечатляющие снимки в оригинальных ракурсах без использования рук. Просматривать и редактировать фото в режиме Flex получится легко и быстро. Пользователи могут корректировать цветовой тон или удалять изображения, просматривая их на экране Flex Window. Когда пользователь снимает своих друзей, функция DualPreview позволит им увидеть себя на экране Flex Window, чтобы в режиме реального времени изменить позу для получения идеального снимка. Снимать плавное видео на ходу получится благодаря стабилизации камеры SuperSteady, а функция автоматического кадрирования Auto Framing гарантирует, что никто не останется без внимания. В Galaxy Z Flip5 передовую камеру дополняют усовершенствованные решения на основе искусственного интеллекта, которые делают снимки более реалистичными. Пользователи могут создавать креативные фото даже в сумерках благодаря усовершенствованной функции «Ночная съемка» (Nightography), которая оптимизирует фото и видео, снятые в условиях недостаточного освещения. Алгоритм обработки сигналов изображения (ISP) на базе ИИ избавляется от визуальных шумов, которые обычно портят кадры, созданные в темноте, а также повышает качество передачи деталей и совершенствует цветовой тон. Даже сделанные с большого расстояния фотографии получаются более четкими благодаря 10-кратному цифровому зуму. GalaxyZFold5: максимальная производительность с большим экраном Galaxy Z Fold5 оснащен большим экраном, обеспечивающим эффект полного погружения в контент, и долговечный аккумулятор. При этом смартфон – самое тонкое и легкое, максимально портативное устройство серии Fold, в то же время обладающее самой высокой производительностью в серии Galaxy Z.

Благодаря большому экрану серия Galaxy Z Fold в корне изменила то, как пользователи работают на смартфоне. Она эволюционировала от режима MultiWindow и AppContinuity до широкого спектра функций, включая панель задач, перетаскивание и оптимизацию приложений сторонних разработчиков. Электронное перо S Pen Fold Edition, представленное в третьем поколении Fold в 2021 году, также было усовершенствовано, чтобы дать превосходные впечатления от письма на Galaxy Z Fold5. Все эти функции и инструменты позволяют пользователям эффективно работать на большом экране и выполнять важные задачи, где бы они ни находились. Улучшенная Панель задач обеспечивает динамическую производительность, позволяя быстро переключаться между часто используемыми приложениями. Теперь для более эффективной работы у пользователя всегда под рукой до четырех приложений, которые он запускал недавно. Новая функция перетаскивания двумя руками также повышает производительность при перемещении контента между разными сервисами или экранами. Например, достаточно нажать и удерживать изображение в приложении Samsung Галерея одним пальцем, а другим – открыть приложение Samsung Notes, чтобы перетащить изображение в него. В режиме скрытого всплывающего окна (hiddenpop-up) программа может работать в фоновом режиме, чтобы владелец смартфона мог просматривать видео в полноэкранном режиме и одновременно общаться с друзьями во всплывающем окне на краю экрана. Новое, более тонкое и компактное электронное перо SPenFoldEdition позволяет легко делать заметки на документах и фиксировать свои идеи в режиме реального времени, и при этом оно удобнее помещается в кармане. Тонкий чехол SlimSPenCase имеет почти такую же толщину, как и стандартный чехол для Fold, и доступен в различных дизайнах и цветах, чтобы подчеркнуть личный стиль каждого пользователя. Основной экран с диагональю 7,6 дюйма обеспечивает широкое, безграничное поле обзора, чтобы пользователь мог наслаждаться просмотром любимых фильмов в портретной или альбомной ориентации. Кроме того, его пиковая яркость была увеличена более чем на 30%, до 1750 нит, поэтому картинка отображается в оптимальном качестве даже при ярком солнечном свете. Мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy предоставляет широкие возможности для гейминга на самом большом в истории смартфонов Galaxy экране, повышает качество графики и применяет искусственный интеллект для динамичных игр и пользовательских функций. Galaxy Z Fold5 легко выдерживает игровые марафоны благодаря усовершенствованной системе охлаждения с «умным» отводом тепла, что уменьшает задержки и не снижает производительность. Положительное влияние на планету Samsung продолжает двигаться к воплощению своей экологической концепции и ускоряет достижение поставленных целей. Среди них – нулевой уровень выбросов углекислого газа к концу 2030 года для подразделения Device eXperience.