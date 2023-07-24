Гималай Мамишев порадовал пенсионеров

В этом году минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий в Азербайджане увеличился до 433,3 маната, заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на брифинге, посвященном итогам деятельности за 6 месяцев этого года.

Он отметил, что за отчетный период среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту увеличился до 466,1 маната: "По сравнению с прошлым годом был зафиксирован рост на 16,4%. А коэффициент замещения достиг 47,2%".