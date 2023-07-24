Азербайджанские и узбекские электросети укрепляют сотрудничество

Находящееся с визитом в Азербайджане руководcтво ОАО «Национальная электросеть Узбекистана» в течение 4 дней, начиная с 24 июля, посетило электростанции, подстанции, лаборатории, учебные центры и центры цифрового управления ОАО «Азерэнержи», приняло участие в ряде встреч.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, во время встреч гостей из Узбекистана с главой «Азерэнержи» Бабой Рзаевым и руководящими лицами ОАО был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между энергосистемами двух стран.

Был подписан меморандум между ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Национальная электросеть Узбекистана», цель которого - использовать опыт Азербайджанской энергосистемы, расширение сотрудничества двух стран в области энергетики.