Россия – щедрая душа

На форуме Россия-Африка, который стартовал в Санкт-Петербурге, была достигнута договоренность о частичном списании долгов Сомали, сообщил российским журналистам вице-премьер африканской страны Салах Ахмед Джама.

По его словам, были подписаны «два исторических документа» по задолженности на общую сумму $691 млн. Один из них касается долга еще времен СССР — $7,5 млн, заблокированных на счетах ЦБ Сомали в 1961 году; второй — обязательств Сомали перед Парижским клубом кредиторов.

«Это исторический момент в отношениях России и Сомали», — заявил Джама: часть долга будет сразу же списана, по другой Россия согласилась на новый график платежей.

«Мы очень рады, что после многих лет переговоров мы, наконец, смогли подписать эти два документа, которые чрезвычайно важны для Сомали. Мы благодарим Россию и ее народ. Это огромная сумма денег и (подписание документов — ред.) приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики», — заявил вице-премьер.

В общей сложности Москва списала странам Африки $20 млрд долга, рассказывал в мае президент России Владимир Путин. Анголе была прощена задолженность на $3,5 млрд, возникшая в результате закупки оружия у СССР, Эфиопии — на $5 млрд, Алжиру - на $5,7 млрд, Ливии — на $4,5 млрд.

В прошлом году, по данным Счетной палаты, Россия получила лишь 33,8 млрд рублей по кредитам, выданным зарубежным странам и юрлицам.

По сравнению с 2021 годом поступления сократились в 3,3 раза, а их итоговый объем оказался минимальным с 2012 года. При этом план по возврату долгов (138,5 млрд рублей) был исполнен лишь на 24% — иными словами, три четверти суммы, или более 100 млрд рублей, до бюджета не дошли.

Невозможность вернуть средства, ранее выданные в кредит лояльным государствам либо под российские проекты за рубежом, стала результатом санкций, под которые попали Минфин и Центробанк России, правительство и все крупные государственные банки.