В Республике Алтай при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек, семь пострадали. Причиной аварии стали электрические провода, сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала Mash, авиакатастрофа произошла недалеко от села Тюнгур. При заходе на посадку вертолет зацепился за провода и рухнул. По предварительным данным, на борту находились туристы.