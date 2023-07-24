Nar поздравляет абитуриентов

Nar поздравляет всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а также сообщает, что наградит тех абитуриентов, которые показали самые высокие результаты на этих экзаменах.

Таким образом, мобильный оператор подарит будущим студентам смартфоны, мобильные номера Nar и большую сумму на балансе для удобного общения. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, помочь им подойти к получению высшего образования с большим энтузиазмом.

Сохраняя верность своим традициям с 2018 года, Nar в рамках своей корпоративной социальной ответственности содействует развитию образования с целью воспитания талантов и формирования культуры непрерывного обучения.

Подробную информацию о социальных проектах Nar можно получить на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в Азербайджане среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.