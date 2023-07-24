Военные, с которыми поговорили журналисты FT, описывают первые дни контрнаступления Украины как «хаос». Продвижение военных сопровождалось инцидентами с дружественным огнем, а попытки атаковать превращались в спасательные операции после того, как украинцев останавливали минные поля, противотанковые ракеты и атаки российских вертолетов Ка-52. На этом этапе Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного для него НАТО.

В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться некоторых ощутимых результатов на поле боя. Как пишет газета, вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь.

«Мы наносим удары по противнику, затем наступает наша пехота, — говорит Виктор, командир батареи американских гаубиц M777. — Мы готовим условия на местах, чтобы наши войска понесли минимальные потери».