«Хаос» в начале контрнаступления заставил Украину сменить тактику Financial Times
Неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику, пишет газета Financial Times.
Военные, с которыми поговорили журналисты FT, описывают первые дни контрнаступления Украины как «хаос». Продвижение военных сопровождалось инцидентами с дружественным огнем, а попытки атаковать превращались в спасательные операции после того, как украинцев останавливали минные поля, противотанковые ракеты и атаки российских вертолетов Ка-52. На этом этапе Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного для него НАТО.
В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться некоторых ощутимых результатов на поле боя. Как пишет газета, вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь.
«Мы наносим удары по противнику, затем наступает наша пехота, — говорит Виктор, командир батареи американских гаубиц M777. — Мы готовим условия на местах, чтобы наши войска понесли минимальные потери».
К этой стратегии у стран Запада тоже есть вопросы — прежде всего, сможет ли Украина придерживаться ее достаточно долго или же добиться такого военного прорыва, который заставит Москву сесть за стол переговоров. Существуют опасения, что украинские вооруженные силы слишком быстро расходуют свои запасы артиллерийских снарядов, а из-за слишком медленного продвижения военных у России может появиться время, чтобы окопаться и обучить свежие силы.
Но в краткосрочной перспективе эта тактика позволила сократить украинские потери. Потери личного состава и число поврежденных боевых танков и боевых машин пехоты западных стран снизились по сравнению с первыми двумя неделями контрнаступления, в то время как Украина добилась небольших, но стабильных успехов, отмечает газета.