Полиция задержала «врача и телеведущего» Абушева

Арестован житель Ленкорани Кяльбигусейн Абушев, который, создавая в социальных сетях фейковые профили известных врачей и телеведущих, выманивал деньги у их знакомых и близких.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на данные факты обратили внимание правоохранительные органы, которые в краткие сроки задержали Абушева. Последний на допросе сознался в содеянном.

Кроме того, в ходе расследования стало известно, что задержанный выманивал деньги и у врачей, обещая за денежную плату обеспечить их приглашение в качестве гостей на популярные в Азербайджане телепередачи.

Абушев арестован судом.