Азербайджанские адвокаты благодарят Ильхама Алиева
Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, недавно подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, повысит качество системы правосудия в стране, являясь продолжением проводимых судебно-правовых реформ. Такое мнение выразил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.
Напомним, законопроект предусматривает предоставление за счет государства адвоката малообеспеченным лицам по гражданским делам в первый и апелляционный уровень.
«Мы приветствуем прогрессивный законопроект и выражаем президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность от имени Коллегии адвокатов за оказанное доверие», — сказал Багиров.
Председатель Коллегии адвокатов отметил, что основной целью внесения изменений в кодекс является реализация государством во всех инстанциях права малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите, а также других уязвимых слоев населения на получение качественной юридической помощи как по уголовным, так и гражданским делам, а также повышение эффективности правосудия.